Gemlik'te Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Gemlik'te Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Gemlik\'te Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
05.06.2026 16:15
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75 yaşındaki Neşet Koçlu'nun cansız bedeni, AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulundu.

Gemlik'te dün sabah saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Neşet Koçlu'dan acı haber geldi. Yaklaşık 24 saattir süren umutlu bekleyiş, AFAD ekiplerinin Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresi üstünde arazide yaptığı arama çalışmaları sonucunda sona erdi. Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Gemlik'te yaşayan Neşet Koçlu'nun dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, uzun süre ulaşamadıkları Koçlu için güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Yakınları, yaşlı adamı bulabilmek için sosyal medya üzerinden çağrılar yaparken, bölge halkı da arama çalışmalarına destek verdi.

İhbar sonrası harekete geçen AFAD ekipleri, polis ve gönüllü vatandaşlarla birlikte geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Özellikle dere yatakları, kırsal alanlar ve yol güzergahlarında yoğun inceleme yapıldı.

Arama ekipleri, Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresinin üst kısımlarında otoban altında ve çevresinde yoğunlaştı. öğle saatlerinde yapılan aramalar sırasında Neşet Koçlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, savcılık incelemesinin ardından cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Kayıp Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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