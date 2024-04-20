Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve lodos hayatı felç ederken teknelerinde alabora olmasına sebep oldu.
Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahil bulunan tekneler alabora oldu.
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