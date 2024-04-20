Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu - Son Dakika
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Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu

Gemlik\'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve lodos, istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırarak sahil bulunan teknelerin alabora olmasına neden oldu.

20.04.2024 22:56
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Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve lodos hayatı felç ederken teknelerinde alabora olmasına sebep oldu.

Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahil bulunan tekneler alabora oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu - Son Dakika

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