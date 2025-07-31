Gemlik\'te Sınavda Kopya Düzeniği Yakalandı

Gemlik Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde son iki haftada ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulaklık ve gizli kamera düzeneğiyle yakalandılar.

Gemlik e-sınav merkezinde sınava girerken kapıda emniyet görevlilerince yapılan aramada 21 Temmuz 2025 tarihinde E.C.ve 29 Temmuz 2025 tarihinde de F.K adlı kişilerin üzerinden mikro Kulaklık, wifi cihazı, düğmeye sabitlenmiş geniş açılı kamera ve kart ele geçirildi. Şahısların üzerlerinde çıkan cihazlara delil olarak el konulurken, şüpheliler gözaltına alınıp Gemlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

2 yıl boyunca sınavlara da giremeyecekler

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gemlik e-sınav merkezinde son 2 hafta içinde üzerinde kopya düzenekleriyle sınava girmek isteyen iki kişinin yakalandığını belirterek 'Sınav merkezimizde emniyet görevlilerimizin dikkatleriyle iki şahıs kopya düzenekleriyle yakalanmıştır. Sınav merkezimizde böylesi kopya çekmeye geçit verilmemektedir. Düzenekle yakalanan kişiler ceza alacakları gibi 2 yıl boyunca kurum tarafından yapılacak hiçbir sınava giremeyecekler. Böylesi düzenekle ehliyet sınavına girip kazanan adaylar olması halinde trafiğe çıktıklarında tehlike arz edecekler, bir başkasına zarar verebilir ve bilmediği bir kural için birinin hayatına son verebilirler. Bu nedenlerle sınav merkezimiz bu hususta azami hassasiyet göstermekte olup kopyaya geçit vermemektedir' diye konuştu.

Sınav merkezinden yapılan açıklamada 28 Mayıs 2025 tarihin de Y.S. adlı şahsın yerine sınava girmek isteyen ve üzerinde kopya düzeneğiyle bulunan Z.G adlı adaylarda tespit edilip gerekli işlemler yapılarak sınavları iptal edilmişti. - BURSA