Gemlik'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gemlik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Gemlik\'te Yangın Kontrol Altına Alındı
16.07.2026 16:38
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Gemlik'te ziraat kaynaklı yangın, hızlı müdahale ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Gemlik'te ziraat alanında çıkan yangın, orman teşkilatı, itfaiye ekipleri ve vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangına ekipler kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 3 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su tankeri, yaklaşık 40 orman personeli ve 6 hizmet aracı katıldı. Çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek verdi.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gemlik Orman İşletme Müdürü Remzi Artar, yangının ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Yaz aylarında tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu dönemde vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Artar, özellikle anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Artar, "Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle en küçük bir ihmal bile büyük orman yangınlarına neden olabilir. Vatandaşlarımızdan hem tarım alanlarında hem de ormanlık bölgelerde azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Gemlik, Ormana, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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