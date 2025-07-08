Genç Futbolcu Havuzda Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için havuza balıklama atlayan genç, boynunun kırılması sonucu hayatını kaybetti. Amatör futbolcu olduğu ve kısa bir süre önce nişanlanan 24 yaşındaki gencin, nişanlısı ile birlikte 3 günlüğüne Karasu'ya tatile geldiği öğrenildi.

Acı olay, Yalı Mahallesi 267. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Güldal (24) sıcak havadan bunalarak havuza balıklama atladı. Atlayışın hemen ardından hareketsiz kalan genç, çevredekiler tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Güldal'ın boynunun kırıldığını belirledi. Talihsiz genç, önce Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nişanlısı ile tatile gelmiş

Hayatını kaybeden Alihan Güldal'ın, kısa süre önce nişanlandığı ve nişanlısıyla birlikte 3 günlük tatil için Karasu'ya geldiği öğrenildi. Genç çiftin mutluluk dolu tatili, bu korkunç kazayla son buldu. Henüz 24 yaşındaki futbolcunun ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kulüpten taziye mesajı

Amatör liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Alihan Güldal'ın, 2025-26 sezonu için altyapısından yetiştiği 1. Amatör Lig ekibi Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü ile yeniden anlaştığı belirtildi. Kulüp, genç oyuncunun vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Altyapımızda yetişen ve bu sene de bizimle beraber yola devam edecek olan oyuncumuz, kardeşimiz Ali Güldal'ı elim bir kazada kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA