Genç Kızın Kaza Sonrası Mücadelesi: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Genç Kızın Kaza Sonrası Mücadelesi: Sürücü Tutuklandı

Genç Kızın Kaza Sonrası Mücadelesi: Sürücü Tutuklandı
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Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra tutuklandı.

Kocaeli'de 17 yaşındaki genç kıza otomobiliyle çarptıktan sonra üzerinden geçen ve olayın ardından adli kontrolle serbest bırakılan sürücü, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kızın ailesi, sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, 10 Ağustos tarihinde Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, işten çıkıp evine giden Aslı Kara'ya (17) çarptı. İddiaya göre kazanın ardından aracı durduran sürücü, yerdeki genç kızın üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslı Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı, ardından tutuklandı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., ertesi sabah polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar üzerine bugün tekrar gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sürücünün ikinci kez kardeşimin üzerinden geçmesi bizim için cinayete teşebbüstür"

Aslı Kara'nın ablası Aysel Kara, sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Aysel Kara, "Kız kardeşim pazartesi gecesi işten çıkıp eve geliyordu. Otomobil sürücüsü önce bir çocuğa çarpıp onu fırlatıyor, ardından kardeşimi aracın altına alıyor. Çocuk hemen ayağa kalkıp araca vurarak, kardeşimi aracın altından çıkarmaya çalışıyor. Ancak sürücü, aracı durdurmak yerine tekrar hareket ederek kardeşimin üzerinden ikinci kez geçiyor. İlk çarpma için belki kaza diyebilirdik. Ancak sürücünün ikinci kez kardeşimin üzerinden geçmesi bizim için cinayete teşebbüstür. Bunun kaza olmadığını düşünüyoruz. Kardeşimin üzerinden ikinci kez geçilmesiyle yaralanmaları daha da ağırlaştı. Şu anda yoğun bakımda ve yaşam mücadelesi veriyor. Sürücünün alkollü olduğuna dair şahitlerimiz var. Sürücü olaydan bir gün sonra teslim oldu. Biz bunun alkolün etkisinin geçmesini beklemek amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Benim tek istediğim adalet. Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sürücünün kaçtığı anlar kask kamerasında

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün kendisini yakalamaya çalışan motosiklet sürücüsünden de kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin olay yerinden hızla uzaklaştığı, motosiklet sürücüsünün ise aracı takip ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Kızın Kaza Sonrası Mücadelesi: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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