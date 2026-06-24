Bingöl'de orman yangınına erken müdahale - Son Dakika
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Bingöl'de orman yangınına erken müdahale

Bingöl\'de orman yangınına erken müdahale
24.06.2026 15:18
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden müdahale edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Şehittepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, 3. Sayfa, Bingöl, Genç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de orman yangınına erken müdahale - Son Dakika

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