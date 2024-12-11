Gençler Yoldan Geçen Araçlara Su Balonu Attı - Son Dakika
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Gençler Yoldan Geçen Araçlara Su Balonu Attı

Gençler Yoldan Geçen Araçlara Su Balonu Attı

Kocaeli Dilovası'nda gençler, yoldan geçen araçlara su dolu balon atarken güvenlik kamerasına yakalandı.

11.12.2024 12:47
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoldan geçen araçlara içi su dolu balon atan gençler güvenlik kamerasına yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesine akşam saatlerinde gelen bir grup genç, ellerindeki su dolu balonları yoldan geçen otomobillere attı. Sürücüler ne olduğunu anlayamazken, gençlerin kimi kaçtı kimi de bekledi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun sokağın cadde ile birleştiği noktada bekledikleri ve gözüne kestirdikleri araçlara su dolu balon attıkları yer alıyor.

Bir grup gencin akşam saatlerinde bunu gerçekleştiğini ifade eden mahalle sakini, "Ben attıklarını gördüm. 13-14 yaşındalar. Neden attıklarını bilmiyorum. Akşamları oluyor" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Buraya kasis istiyoruz. Yakında okul var, araçlar hızlı gidiyor. Çocuklar bunun için atıyor olabilir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gençler Yoldan Geçen Araçlara Su Balonu Attı - Son Dakika

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