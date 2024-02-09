Gençlerin \'kız\' kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

ABD İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolarlık silah yardımı yapıyor

ABD, 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor ve İsrail en çok yardım alan ülke konumunda. ABD, her yıl İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor. Kararnameye göre, silah yardımı alan ülkelerin çatışma durumunda sivillere yardımların teslim edilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına rağmen ABD, Refah'ta yapılacak büyük bir operasyonu desteklemeyeceğini belirtti.