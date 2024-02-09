Gençlerin "kız" kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "kız " meselesi yüzünden çıkan kavgada boğaz kısmında silahla vurulan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay, 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Derya sokak içerisinde karşılan arkadaşlar M.E. ile E.E. arasında "kız" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E. genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak, kayıplara karıştı.
Hastanede tedavi altına alınan E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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