Genel kurul seçiminde 410 oy alan Gökhan Ulu, Malatya Barosu'nun yeni başkanı oldu - Son Dakika
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Genel kurul seçiminde 410 oy alan Gökhan Ulu, Malatya Barosu'nun yeni başkanı oldu

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Genel kurul seçiminde 410 oy alan Gökhan Ulu, Malatya Barosu\'nun yeni başkanı oldu
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Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 410 oy alan Gökhan Ulu, baronun yeni başkanı oldu. Yaklaşık 830 delegenin oy kullandığı seçimde Murat Görgeç 269, Çiğdem Ağdağ Baydoğan 148 oy aldı.

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Gökhan Ulu, baronun yeni başkanı seçildi.

Malatya Barosu Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Onur Demez'in aday olmadığı genel kurulda Gökhan Ulu, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ve Murat Görgeç başkanlık için yarıştı. Yaklaşık bin 200 delegesi bulunan Malatya Barosu'nda genel kurula katılan yaklaşık 830 delege oy kullandı. Çarşaf liste usulüyle yapılan seçimde baro organları için toplam 66 kişi aday oldu. Oy sayımının ardından Gökhan Ulu 410 oy alarak başkanlığa seçilirken, Murat Görgeç 269, Çiğdem Ağdağ Baydoğan ise 148 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Gökhan Ulu, kendisine destek veren meslektaşlarına, ailesine ve birlikte mücadele ettiği çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Baroyu hep birlikte yöneteceklerini belirten Ulu, "Biz bu yola çıktığımızda yaklaşık 12 yıl önce 4-5 kişiydik. Bu yol hizmet yarışının yolu. Biz bu hizmet yarışında bir kere daha sizlerin teveccühüyle seçildik. Bundan sonra Malatya Barosu'nu hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA
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