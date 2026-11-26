Fransa'da son yıllarda çok sayıda kadının cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü aktör Gerard Depardieu, bu kez tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Paris İstinaf Mahkemesi, 77 yaşındaki aktörün, 2018 yılında oyuncu Charlotte Arnould'a yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanmasını öngören kararı onayladı.

Fransa'da genç oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında Fransız aktör Gerard Depardieu tarafından iki kez tecavüze uğradığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine başlayan yargı sürecinde yeni bir karar alındı. Paris İstinaf Mahkemesi, bugün açıkladığı kararla Depardieu'nün 7 Ağustos 2018 tarihli olaya ilişkin yargılanmasını öngören kararı onayladı. Mahkeme, 13 Ağustos 2018 tarihli suçlamalara ilişkin ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

"Tarihi bir dava olacak"

Mahkemenin bugünkü kararının ardından açıklamalarda bulunan Depardieu'nün avukatı David-Olivier Kaminski, "Bu karar, Gerard Depardieu açısından ilk aşamada kazanılmış bir zaferdir" dedi. Müvekkilinin masum olduğunu savunan Kaminski, mahkemenin yazılı kararının kendilerine ulaşmasının ardından temyiz başvurusunda bulunup bulunmayacaklarını değerlendireceklerini belirtti.

Arnould'un avukatı Carine Durrieu-Diebolt ise kararın müvekkili açısından bir zafer olduğunu ifade ederek, "Charlotte Arnould uzun zamandır bu anı bekliyor ve buna tamamen hazır" dedi. Durrieu-Diebolt, davanın tarihi nitelikte bir yargılama olacağını belirtti.

Arnould'un tecavüz suçlaması

Olay sırasında 22 yaşında olan Arnould, ailesinin de yakından tanıdığı Depardieu'nün Paris'teki evine tiyatro provası yapmak üzere iki kez gittiğini ve her iki ziyaretinde de aktörün tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü. Olay tarihinde 69 yaşında olan Depardieu ise suçlamaları reddederek ilişkinin karşılıklı rızaya dayandığını savunmuştu.

Arnould'un Ağustos 2018'de suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma, Haziran 2019'da suçun unsurlarının yeterince ortaya konulamadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Genç oyuncunun yeniden yargıya başvurması üzerine açılan adli soruşturma kapsamında Depardieu, Aralık 2020'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla resmen soruşturma altına alınmıştı.

Depardieu'nün evindeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği yaklaşık 5 yıllık soruşturmanın ardından, Ağustos 2025'te aktörün yargılanmasına karar verilmişti. Soruşturma hakimi, kamera görüntülerinin Arnould'un anlatımını desteklediği, genç kadının yaşadığı şok nedeniyle tepki gösteremediği ve bulunduğu ortamdan uzaklaşamadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Depardieu'nün avukatları ise tecavüz suçlamasını destekleyecek yeterli delil bulunmadığını savunarak karara itiraz etmişti.

Birçok kadın, Depardieu hakkında benzer suçlamalarda bulundu

Arnould'un 2018 yılında yaptığı suç duyurusunun ardından çok sayıda kadın, Depardieu'nün film setlerinde ve özel görüşmeler sırasında cinsel saldırı ve taciz niteliğindeki davranışlarına maruz kaldıklarını öne sürdü. Nisan 2023'te 13 kadının tanıklığının kamuoyuna yansımasının ardından yeni suçlamalar da ortaya çıkarken, aktörü cinsel saldırıyla suçlayan kadınların sayısının 22'ye ulaştığı bildirildi.

Fransız oyuncu Helene Darras, 2007 yılında bir film çekimi sırasında cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 2023 yılında suç duyurusunda bulunmuş, ancak dosya zaman aşımı nedeniyle kapatılmıştı. İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza da 1995 yılında Paris'te gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında Depardieu'nün tecavüzüne uğradığını öne sürerek Aralık 2023'te İspanya'da suç duyurusunda bulunmuştu.

Depardieu hakkında son olarak 2018 yılında çekilen "Thalasso" filmine ilişkin yeni bir adli soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı. Mayıs 2025'te suç duyurusunda bulunan bir kadın oyuncu, film çekimleri sırasında Depardieu'nün tecavüzüne ve cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Fransız yazar Michel Houellebecq'in de cinsel saldırı ve tecavüz suçuna iştirak iddialarıyla adının geçtiği dosyaya ilişkin Paris Savcılığı, 20 Kasım'da adli soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Depardieu'nün 18 aylık ertelenmiş hapis cezası kesinleşmişti

Depardieu, 2021 yılında "Les Volets verts" filminin çekimleri sırasında bir dekoratör ve bir yönetmen yardımcısına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 13 Mayıs 2025'te 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca aktörün mağdurlara tazminat ödemesine ve cinsel suçlardan hüküm giyenlerin kayıt altına alındığı ulusal sicile kaydedilmesine karar vermişti.

Mahkumiyet kararına itiraz eden Depardieu, daha sonra istinaf başvurusundan vazgeçerek cezasının kesinleşmesine yol açmıştı. Aktör, aynı gün yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu mahkumiyeti kabul ediyorum" ifadelerini kullanmış, davranışları nedeniyle zarar görmüş olabilecek herkesten özür dilemişti.