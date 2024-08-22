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Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor

BOLU - Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını 13 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, söndürme çalışmalarında 13 saati geride bırakan ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Gerede'de rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede mücadele sürüyor. Yangının kontrol altına alınması adına karadan müdahalenin devam ettiği Gerede'ye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi.