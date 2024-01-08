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Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren ve lisansı iptal edilerek tahliye kararı verilen Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden çıkan yangın kontrol altına alındı. Tesisin haziran ayında lisansının iptal edilerek faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
08.01.2024 - 22:59,
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Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren ve lisansı iptal edilmesine rağmen tahliye kararını uygulamayan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol atına alındı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisindeki yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede tamamen kontrol altına alındı. Geçtiğimiz haziran ayında büyük bir yangının çıktığı tesisin lisansının iptal edildiği ancak tahliye kararına uymayarak Ocak 2024'e kadar ek süre talep ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren ve lisansı iptal edilerek tahliye kararı verilen Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde yeniden çıkan yangın kontrol altına alındı. Tesisin haziran ayında lisansının iptal edilerek faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın tahliye kararına uymadığı öğrenildi.

Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası durdurulan, bakanlık tarafından lisansı, Muradiye OSB tarafından ruhsatı iptal edilen Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahale ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Tahliye yerine depolamaya devam etti

Tekeli Geri Dönüşüm Tesisinde 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası aynı hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmanın tüm lisanslarının iptal edildiği, 2023 yılının temmuz ayı başında da Muradiye OSB tarafından firmanın kapatılan Muradiye Belediyesinden alınmış ruhsatının iptal edildiği öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından içerideki malzeme boşaltılmamadan firmanın mühürlenmesine izin verilmediği, firmanın içerideki malzemeyi tamamen bertaraf etme süresinin ise 30 Kasım'da dolduğu bildirildi. 30 Kasım tarihinden sonra firmaya yine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından Ocak 2024'e kadar 60 günlük ek süre verildiği kaydedildi. Çıkan yangın sonrası tüm tahliye kararlarına ve ruhsat iptallerine rağmen firmanın geri dönüşüm malzemesi depolamaya devam ettiği öğrenildi. Firmaya daha önce de milyonlarca lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Manisa, İtfaiye, Çevre, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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