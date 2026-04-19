Geri Manevra Yapan Kamyonet Yaşlı Adamı Öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Bucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 06 BRY 016 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada yaya olarak ilerleyen İsmail Makar'a (94) çarptı. Kazada nedeniyle ağır yaralanan yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Makar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU