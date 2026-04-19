Germencik\'te 10 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Hıdırbeyli Mahallesi'nde JASAT ekipleri tarafından icra edilen faaliyette, S.T. (29) isimli şahsın yapılan sorgulamasında, Hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme, Taksirle yaralama suçlarından toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN