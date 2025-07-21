Geyve\'de Yangın Kontrol Altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerine sıçrayan ve 3 evin yanmasına neden olan yangını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Hacılar Mahallesi'nde dün 17.15 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev kullanılamaz hale gelirken, tedbir amacıyla Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tahliye edildi.

Yangına ilk gün 5 uçak ve 8 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale edildi. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da katılımıyla yeniden hız kazandı.

Yangının hasarı gün yüzüne çıkmaya başlarken, bazı yanan bölgeler dron ile havadan da görüntülendi.

Yangının enerjisi düşürülmüş olup, kontrol altına alınmasına yönelik mücadelemiz devam ediyor

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklamada, "Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangına kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucu yangının enerjisi düşürülmüş olup, kontrol altına alınmasına yönelik mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA