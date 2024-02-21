Gezi Davası sanıklarının adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

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Gezi Parkı davası kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan kendilerine verilen 18'er yıl hapis cezaları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın yeniden yargılanmasına başlandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin beraat yönündeki bozma kararına uyularak adli kontrol kararları kaldırıldı.

Duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vekili Bayram Şahin Aydınlı da duruşmaya katıldı.

YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmederek sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartının ayrı ayrı kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin KGYS görüntü kaydının bulunup bulunmadığının sorulmasına ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten sanıklar hakkında açılmış bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kontrol edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatına hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü kabul etmişti. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırmıştı.

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise daire tarafından bozulmuştu. Daire kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret ederek eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.