Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan Berkin Elvan\'ın babası Halil Karamanoğlu hayatını kaybetti

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İstanbul'da 2014 yılında Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanarak hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından yapılan gösteriler sırasında yasadışı terör örgütleri tarafından silahla vurularak öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu hayatını kaybetti.

Halil Karamanoğlu'nun cenazesi, Giresun'un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Karamanoğlu, ilçe merkez camiisnde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında torağa verildi.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Aziz şehidimiz Burakcan Karamanoğlu'nun vefat eden muhterem babası Halil Karamanoğlu amcamızı son yolculuğuna dualarla uğurladık. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Oğlunun ölümünün ardından sağduyu çağrısı yapmıştı

İstanbul'da Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından yapılan gösteriler sırasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu, sağduyu çağrısı yapmıştı. Baba Halil Karamanoğlu, "İnsan gibi insandı. Annesi 'Oğlum kapıya çıkma dışarıda olaylar var' demiş. O da annesine 'Ben gitmeyeceğim, yakın bir yerden izlerim' diye konuşmuş. Sonra arkadaşları yanına geliyor, hep beraber olayın olduğu yere doğru gidiyorlar. Sonrasında bunlar yaşanıyor. Diyecek bir şey yok, takdiri ilahi. Çekeceğimiz ceza varmış. Benim yüreğim yandı, başkalarının yüreği yanmasın. Tek vatan tek milletiz biz. Türkiye'nin başka bir sahibi yok. Elhamdülillah müslümanız, Türküz" ifadelerini kullanmıştı. - GİRESUN