Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Japonya'nın Kyushu Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japonya'da yerel saatle 02.22'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin merkez üssünün Kyushu Adası açıkları olduğunu ve sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Yerel kaynaklar, erken uyarı sistemlerinin sarsıntı öncesinde vatandaşlara bildirim gönderdiğini aktarırken, depremin Japonya'nın sismik yoğunluk ölçeğinde "zayıf" olarak nitelendirilen 5. seviyede ölçüldüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.