Gıda Zinciri Halktan'ın Deposunda Çalışanın Elini Fare Isırdı - Son Dakika
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Gıda Zinciri Halktan'ın Deposunda Çalışanın Elini Fare Isırdı

Gıda Zinciri Halktan\'ın Deposunda Çalışanın Elini Fare Isırdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halktan firmasının deposunda çalışan bir kişinin elini fare ısırdığı iddia edildi. Firma yetkililerinin ise çalışana aldığı cevapla tepki çektiği belirtildi.

16.08.2024 20:36
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gıda zinciri Halktan firmasının deposunda iddiaya göre bir çalışanın elini fare ısırdı. Firma yetkililerinin eli ısırılan personele, "İş çıkışı hastaneye gidersin, bir şey olmaz" dediği iddia edildi.

Kapaklı'da ve Türkiye'nin birçok noktasında gıda sektöründe faaliyet gösteren Halktan Firmanın deposuna fare girdi. Durumu gören firma çalışanı A.S. ise iddiaya göre fareyi çıkarmak için eline aldığı sırada fare tarafından parmağı ısırıldı. Yaşanan olayı firma yetkilisine bildiren A.S. aldığı cevap karşısında şoke oldu. Firma yetkilisi tarafından "İş çıkışı hastaneye gidersin. Bir şey olmaz" cevabını aldığı öne sürülen A.S., "İnsan canı bu kadar kıymetsiz mi?" diyerek, "Bugün çalıştığım iş yerinde başıma ilginç bir olay geldi. Depoya giren fare elimi ısırdı. Isırılma durumunu mağaza sorumlusuna söylememe rağmen beni hastaneye göndermedi. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı. Akşam hastaneye gidersin cevabını aldıktan sonra kendi imkanlarım ile hastaneye geldim. Yetkilileri, yaşanan olayla ilgili gerekli denetim ve hassasiyete davet ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gıda Zinciri Halktan'ın Deposunda Çalışanın Elini Fare Isırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gıda Zinciri Halktan'ın Deposunda Çalışanın Elini Fare Isırdı - Son Dakika
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