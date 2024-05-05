Giresun'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Cezaevi Firarisi Yakalandı

Giresun\'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Cezaevi Firarisi Yakalandı

Giresun'da aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri, cezaevi firarisini yakaladı. Firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden firar etmek isteyince ayağından vurularak yakalandı.

05.05.2024 16:30
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Giresun'da aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri cezaevi firarisini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden de firar etmek isteyen firari ayağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde aile içi şiddet ihbarına giden polis, cezaevi firarisi O.G.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.G. eli kelepçeli olarak firar etmeye çalıştı. Polisin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elleri kelepçeli olarak adliyeden 100 metre kadar uzaklaşan firari O.G. bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye sevk edilen O.G., yeniden gözaltına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Cezaevi Firarisi Yakalandı - Son Dakika
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