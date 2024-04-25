Giresun'da Alacak-Verecek Tartışması Silahlı Yaralamayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Giresun'da Alacak-Verecek Tartışması Silahlı Yaralamayla Sonuçlandı

Giresun\'da Alacak-Verecek Tartışması Silahlı Yaralamayla Sonuçlandı

Giresun'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı. Hacımiktat Camii önünde çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Z.D. adlı şahıs, polislerin gözü önünde O.Y.'yi ayağında vurarak yaraladı. Polislerin müdahalesiyle silahı elinden alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 20:54
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Giresun'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.'yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Alacak-Verecek Tartışması Silahlı Yaralamayla Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Alacak-Verecek Tartışması Silahlı Yaralamayla Sonuçlandı - Son Dakika
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