Giresun'da Bir Kişi Eşi ve Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Giresun'da Bir Kişi Eşi ve Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi aile içi tartışma sonucunda eşi ve oğlunu silahla vurdu. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 00:26
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Giresun'un Çamoluk ilçesinde bir kişi, eşi ve oğlunu silahla vurduktan sonra ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre ilçenin Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y. (56), aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.'yi (24) silahla vurdu. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Giresun'da Bir Kişi Eşi ve Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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