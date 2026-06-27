Giresun'da Borç Kavgası: Bir Genç Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Borç Kavgası: Bir Genç Ağır Yaralı

27.06.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde borç yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, E.E. ağır yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde, iddiaya göre babadan kalan borç nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 21 yaşındaki E.E. ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'da oto tamirciliği yapan Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla Ören beldesine geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden E.E.'den (21), babasından kalan oto tamiri borcunu talep eden Ş.K. ile genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabancanın ateş alması sonucu E.E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E., ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Ş.K.'nin, yanında bulunan tabanca ve bir bıçağı güvenlik güçlerine teslim ettiği, herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadan jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, tabancanın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların soruşturma kapsamında netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Eynesil, Giresun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Borç Kavgası: Bir Genç Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu Diplomasını bizzat kendi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 20:15:31. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Borç Kavgası: Bir Genç Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.