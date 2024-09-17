Giresun'da Çay Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı

3.Sayfa

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir fabrikaya ait çay yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ören beldesi Belen Mahallesi'nde Erol Y. idaresindeki yaş çay yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Erol Y. ve çay işinde çalışan Nizamettin K., Tolga T. ile Ali İ. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Nizamettin K. ise Giresun Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - GİRESUN