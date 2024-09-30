Giresun\'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Genç ve Kurtarıcı Kahraman Vatandaş Hayatta

3.Sayfa

Giresun'un Görele ilçesinde, uyarılara rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Genci kurtarmaya çalışan bir vatandaş ise dalgalarla bir saat boyunca mücadele etti. Dalgalara kapılan şahsı kurtarmak için itfaiye eri beline ip bağlayarak denize girdi. Karadeniz'de yaşanan can pazarı sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Görele ilçesinin İsmailbeyli köyü Denizkızı Plajında yaşandı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki S.Ö., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Mustafa Uğurlu, denize girerek S.Ö.'yü kurtarıp kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak Uğurlu, dalgaların şiddetiyle akıntıya kapılarak denizden uzur süre çıkamadı. Olay yerine ihbar üzerine Görele Belediye İtfaiyesi, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat boyunca dalgalarla boğuşan Mustafa Uğurlu'yu kurtarmak için itfaiye eri, beline ip bağlayarak denize girdi. Vatandaşların yardımıyla Uğurlu ve itfaiye eri kıyıya çekildi.

Denizde yaşanan bu can pazarı, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Yapılan ilk müdahalelerde hem S.Ö.'nün hem de Mustafa Uğurlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN