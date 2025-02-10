Giresun'da Dev Heyelan Korkuttu

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Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen heyelanda bazı evlerin yakınından geçen dev kaya kütleleri, korku dolu anlara neden oldu.

Çanakçı ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar ve toprak kütleleri, bazı evlerin çok yakınından geçerek büyük bir tehlike oluşturdu. Mahalle sakinleri olayda korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından bölgede inceleme yapılırken, heyelan alanı havadan görüntülendi.

Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, ancak riskin devam etmesi nedeniyle gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi. - GİRESUN