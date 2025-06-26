Giresun\'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Giresun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Espiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonu sonucunda Espiye ilçe merkezinde yakalandı.
"Kasten öldürme" suçlarından toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GİRESUN
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