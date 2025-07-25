Giresun'da "huzur bilgilendirme" toplantısı - Son Dakika
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Giresun'da "huzur bilgilendirme" toplantısı

Giresun\'da "huzur bilgilendirme" toplantısı
25.07.2025 18:57
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Giresun Valiliği tarafından "Giresun'un Huzuru Bilgilendirme" toplantısı, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirildi.

Giresun Valiliği tarafından "Giresun'un Huzuru Bilgilendirme" toplantısı, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özer, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İdare ve Denetim Müdürü Hayriye Sağlam, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin, Özel Kalem Müdür Vekili Onur Şanlı, SYDV Müdürü Pınar Gürel ile ilgili kurum temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Suç ve suçlularla mücadele için vatandaşların desteği önemli"

Toplantıda, Vali Serdengeçti tarafından asayiş, trafik, organize suçlar, siber suçlar ve yasaklı maddelerle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Serdengeçti, özellikle suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti. Vali Serdengeçti, "Bu toplantı, Çıtlakkale, Hacımiktad, Hacısiyam, Fevzi Çakmak, Nizamiye, Seldeğirmeni ve Şeyh Keramettin mahallelerimizin güvenlik durumunu değerlendirmek, vatandaşlarımızın sesine kulak vermek açısından önemlidir. Suç oranlarındaki düşüş, hem güvenlik birimlerimizin kararlı çalışmaları hem de halkımızın duyarlılığı sayesinde gerçekleşmiştir" dedi.

2025 yılının 6 aylık suç bilançosu açıklandı

Serdengeçti, 2025 yılının ilk 6 ayında Giresun genelinde 564 adli olayın meydana geldiğini, bu sayının 2024'ün aynı döneminde 736 olduğunu belirtti. Olayların yüzde 96,7'sinin aydınlatıldığını vurgulayan Serdengeçti, son 6 ayda 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 194 fişek ve 21 kesici aletin ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16 olayda 29 şüpheliye işlem yapıldığını ve 8 kişinin tutuklandığını aktaran Serdengeçti, kaçakçılıkla ilgili operasyonlarda ise 8 bin makaron, 145 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi. Terörle mücadele kapsamında 13 kişiye, siber suçlarla ilgili ise 58 olayda 75 kişiye işlem yapıldığını kaydetti.

Trafik denetimlerinde ise 517 bini aşkın sürücünün kontrol edildiğini belirten Serdengeçti, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 53 bin 946 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vatandaşlar gürültü kirliliğinden şikayet etti

Toplantıya katılan mahalle sakinleri ise park ve açık alanlarda alkol kullanımı, abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar, düzensiz parklar, dolmuş durakları ve güzergahları gibi konularda şikayetlerini dile getirdi. Ayrıca karavan park alanlarının oluşturulması, sokak hayvanlarına yönelik çözüm önerileri, kamu binalarına engelli araç park alanları ayrılması, doğalgaz altyapısı eksiklikleri, çevre temizliği ve plajlarda halkın kullanımını engelleyen kişilere yönelik tedbirler gibi talepler gündeme getirildi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Serdengeçti, vatandaşların dile getirdiği her görüş ve önerinin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını vurguladı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da 'huzur bilgilendirme' toplantısı - Son Dakika

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