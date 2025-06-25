Giresun'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Giresun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'un Güce ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde D.K. isimli kadına, yolun karşısına geçmeye çalışırken cadde üzerinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - GİRESUN
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