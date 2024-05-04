Giresun'da Kaybolan Yaşlı Adam Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
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Giresun'da Kaybolan Yaşlı Adam Sağ Olarak Bulundu

Giresun\'da Kaybolan Yaşlı Adam Sağ Olarak Bulundu

Giresun'un Piraziz ilçesinde 20 saat önce kaybolan 83 yaşındaki Murat Yıldırım, yol kenarında sağ olarak bulundu. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda Yıldırım, Deregözü köyünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Yıldırım, hastaneye sevk edildi.

04.05.2024 12:14
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Giresun'un Piraziz ilçesinde 20 saat önce kaybolan yaşlı adam, yol kenarında sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Armutçukuru köyünde dün öğlen saatlerinde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Murat Yıldırım için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Jandarma, AFAD, ATAK ve AKUT'tan oluşan 140 kişilik ekip ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 20 saattir aranan Yıldırım sağ olarak bulundu.

İlçenin Armutçukuru köyünden yaklaşık 2 saatlik mesafede Deregözü köyünde bir yol kenarında otururken vatandaşlar tarafından bulunan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalesinin ardından sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Kaybolan Yaşlı Adam Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika

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