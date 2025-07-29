Giresun\'da Kaza: Sürücü Dükkana Girdi

Giresun'un Kapu Mahallesi Topal Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir dükkana girdi.

Kaza il merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şengül T., 28 AF 278 plakalı otomobili ile bir dükkana girdi. Kaza sırasında iş yerinde bulunan bir kişi aracın altında kaldı. Yaralı, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kazanın ardından büyük şok yaşayan kadın sürücü Şengül T., de olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN