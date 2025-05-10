Giresun\'da Kız Kardeşler Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi tarafından silahla vurularak öldürülen kız kardeşler toprağa verildi.

Keşap'ın Kayabaşı köyünde öğlen namazını müteakip Yonca Çavuş (30) ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in (27) kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca ve Rana kardeşler aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.

Cinayet zanlısı A.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Rana Çavuş Gökçin'in bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Olay, dün sabah Aksu Mahallesi'nde Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışan A.T. (53) alacak verecek nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, Rana Çavuş Gökçin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - GİRESUN