Giresun Bulancak\'ta Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlık beldesinde Efendi Yeniay'in (45) kullandığı motosiklet takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Yeniay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN