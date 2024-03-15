Giresun'da Okul Servisleri Denetleniyor - Son Dakika
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Giresun'da Okul Servisleri Denetleniyor

Giresun\'da Okul Servisleri Denetleniyor

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınması ve okul servislerinin karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini artırmıştır. 135 okul servis aracı kontrol edilerek öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmaları sağlanmıştır.

15.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Giresun'da öğrencilerin güvenli şekilde taşınması, okul servislerinin karıştığı kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, yaptığı uygulamalar ile olumsuzluklara geçit vermiyor.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin taşımacılığını yapan servis minibüslerini sıkı takip ediyor. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamayı hedefleyen trafik jandarması, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak ve servis şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla şok uygulama yaptı.

Uygulamayla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 135 okul servis aracı kontrol edildi" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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