Giresun'da sel felaketi: Bir ev yıkıldı, 4 ev hasar gördü

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Giresun'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran yağışlar sonrası Tirebolu'nun Köseler köyünde bir evin devrildiği, 4 evin de hasar gördüğü geceyi yaşayanlar o anları anlattılar. Heyelan sonucu evin yatak odasına toprak yığınları dolan Necla Balkaya son anda 2 çocuğuyla evden çıkarak hayatını kurtardığını anlatırken, yıkılan evin sahibi Hatice Demiral ise torunları ve çocuklarıyla yaylada olduğu için kurtulduklarını ifade etti.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sel felaketinde en çok zarar gören Tirebolu'nun Köseler köyünde 1 ev yıkılırken 4 ev de zarar gördü. Yıkılan ve zarar görev ev sahipleri ise o geceyi anlattılar.

Yıkılan evin boş olması faciayı önledi

Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde evi yıkılan Hatice Demiral, selin yaşandığı gece aile olarak Espiye ilçesine bağlı Karaovacık yaylasında olduklarını söyledi. Fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle çocukları ve torunlarının da köye geldiklerini ifade eden Demiral, "O gün yaylaya gittik, evde değildik. Çok yağmur yağınca evin altı uçmaya başlamış. O zaman ev gitmiş. O gece evde 10 kişi olacaktık. Hep birlikte giderdik. Hep ev patlamış" dedi.

Yaşadığı dehşeti anlattı, 2 çocuğuyla molozların arasından çıktı

Köseler köyünde evi heyelan nedeniyle hasar gören Necla Balkaya ise 19 Temmuz gecesi evde çocuklarıyla birlikte bulunduğunu söyleyerek, "Arka odada yatıyorduk. Daha sonra salona geçtik. 2-3 dakika sonra arka odadan bir gürültü geldi. Baktığımda toprak yığıldığını gördüm. Molozları açarak çocuklarımı aldım ve dışarı çıktık. Arabama binerek Tirebolu'ya doğru yola çıktık ama heyelanların arasında kaldık. Akrabalarımdan yardım istedim. Gelip bizi kurtardılar ve güvenli yere aldılar" diye konuştu.

Hasarın izlerini silme çalışmaları devam ediyor

Giresun merkez ile Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından valilik koordinesinde ilgili kurumlarca çalışmalar başlatıldı. Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde yan yatan evin yıkımı gerçekleştirilirken, DSİ tarafından il genelinde taşkınların yaşandığı derelerde ise çalışmalar devam ediyor. Sağanak nedeniyle il genelinde 20 köy yolunda yaşanan heyelanlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi. Köy yollarında ulaşımlar yeniden sağlanmaya başlandı. AFAD ekipleri de söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - GİRESUN