Giresun'da trafik kazası: Karı-koca hayatını kaybetti

28.05.2026 22:02
Giresun'un Karadoğa Yaylası'nda kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadoğa Yaylası'ndan Güce ilçesine seyir halinde bulunan Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan gelinleri N.A. ise yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:40:16. #7.12#
