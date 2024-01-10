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Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ercan Gül'ün, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak' paylaşımı dikkat çekti.

Giresun\'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
10.01.2024 - 23:36,
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Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ercan Gül'ün, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak" paylaşımı dikkat çekti.

Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde, Trabzon istikametine giden D.K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon istikametinden Giresun istikametine seyir halindeki Ercan Gül (34) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı araç, Eynesil'in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Ercan Gül'ün sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Gül'ün bir süre önce yaptığı, "Helallik almadan ölmeyin, öteler güllük, güneşlik olmayacak" paylaşımı dikkat çekti. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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