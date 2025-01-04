Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi - Son Dakika
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Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi

Giresun\'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu'nda 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 13:48
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Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda rahatsızlanan çoğu öğrenci olmak üzere 34 kişi, bugün sabah saatlerinde zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle birçoğu öğrenci olan 34 kişide sağlık sorunları baş gösterdi. Öğrenciler ve eğitmenleri hemen tesise çağrılan ambulanslara Giresun'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Zehirlenmenin nedeni ile ilgili tesiste inceleme başlatıldı.

Havuza gelerek yetkililerden bilgi alan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Giresun Merkez Kapalı Yüzme havuzumuzda çocuklarımızın bir kısmında baygınlık, kusma, oksijen yetersizliği ile ilgili semptom gelişti. Havuzdaki insanlarımız tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra ambulanslarla hastanelerimize intikal ettirildi. Çocuklarımızın durumu gayet iyi. Şu anda hayati tehlikesi olan hiçbir insanımız yok. Her şey kontrol altında onlara geçmiş olsun diyorum. Havuzla ilgili ise, itfaiyemiz ve diğer ekiplerimiz emniyet alınarak koordine şekilde tetkik ediliyor. Yüzme havuzundaki durum karbon monoksit yükselmesinin sebebi net olarak anlaşıldıktan sonra da gerekli tedbirler alınacaktır. Giresun'a geçmiş olsun. Şikayet üzerine önce 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı; daha sonra ise bu sayı 34'e yükseldi. Yani hastanelerimizde 34 kişimiz var ama hayati tehlike olarak hiçbir sıkıntı yok. Yani bazen şöyle zincirleme birbirinden etkilenerek şikayet üzerine hastaneye kontrole gidenler var" dedi.

Öte yandan havuzda doğal gaz sızıntısına dair herhangi bir emare bulunmadığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi - Son Dakika

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