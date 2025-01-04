Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Vakası - Son Dakika
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Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Vakası

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Giresun Olimpik Yüzme Havuzu'nda 21 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 13:42
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Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda 17'si öğrenci 21 kişi zehirlendi

GİRESUN - Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda bugün sabah saatlerinde 17'si öğrenci 21 kişi zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 17'si öğrenci toplum 21 kişi muhtemelen soludukları hava nedeniyle sağlık sorunları baş gösterdi. Öğrenciler ve eğitmenleri hemen tesise çağrılan ambulanslara Giresun'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Zehirlenmenin nedeni ile ilgili tesiste inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili Giresun Valiliği bir açıklama yaparken, açıklamada "Bugün saat 10: 30 sıralarında Giresun Merkez Seldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ilk etapta 5 ambulans sevk edilmiş olup hızla olay yerine ulaşan sağlık ekiplerimiz, birden fazla çocuğun baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. Olaydan etkilenen 17 çocuk Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 yetişkin kişi de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olayın sebebini araştırmakta olup olay mahallinde gerekli önlemleri alınmıştır. Olayın kesin nedeni, ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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