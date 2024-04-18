Giresun'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Giresun'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcu dükkanı çalışanı Abdullah Bay yaşadıkları soygun anlarını anlattı. Çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu tahmin ediliyor. Soygunun ardından kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

18.04.2024 15:50
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Giresun'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Kuyumcu dükkanı çalışanı yaşanan soygun anını anlattı

Çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu tahmin ediliyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcu dükkanı çalışanı Abdullah Bay yaşadıkları soygun anlarını anlattı.

Olay esnasında işyeri içerisinde bulunan Abdullah Bay saat 11.00 sıralarında maskeli iki kişinin ellerinde pompalı tüfekle dükkana girdiğini belirterek "Taksiden inerek, ellerindeki pompalı tüfekle iş yerine girdiler. Tüfeği doğrultan bir soyguncu silaha yönelmem üzerine tüfekle bir el ateş etti. Beni silah zoruyla vitrinden uzaklaştırarak vitrindeki altınları çantaya doldurmaya başladılar. Çalınan altınların 4-5 kilo civarında olduğunu düşünüyorum. Soyguncular sürekli birbirlerine 'Çabuk ol, acele et, geç kaldık, hadi gidelim' diyerek acele ediyorlardı" dedi. Bay, altınları alan soyguncuların dükkanın dışında havaya ateş ederek geldikleri araçla kaçtıklarını söyledi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu öğrenilirken, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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