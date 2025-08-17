Giresun\'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Uğurlandı

Giresun'un Doğankent ilçesi Oyraca köyünde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Giresun Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Alim'in ailesini yasa boğan kazada hayatını kaybeden Ali Alim'in kızkardeşi Hanife Taş, toprağa verilmek üzere eşinin köyü olan Giresun Merkez Batlama Vadisi'ndeki Sıvacı köyüne uğurlanırken, babası Mustafa Alim, kardeşi Yusuf Alim ve annesi Hacer Çil Doğankent ilçesine bağlı Kozköy'de toprağa verildi.

Cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Meclis İdare Amiri Hasan Turan, Giresun Milletvekilleri Prof.Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Doğankent Kaymakam Vekili Hamdi Kotan, Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Muhterem Memiş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor. - GİRESUN