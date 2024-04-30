Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu

Giresun\'un Eynesil ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu

Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi'nde yaşayan Ahmet Topşir (68), 20 gün önce gittiği yayla evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Topşir'in cansız bedeni, arkadaşları tarafından evinde bulundu. Adli makamların yaptığı incelemenin ardından cenaze, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve daha sonra ailesine teslim edilerek Eynesil İlçesi'ne götürüldü.

30.04.2024 21:22
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Giresun'un Eynesil ilçesinden bir kişi, gittiği yayla evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi, Belen Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Topşir (68), 20 gün önce Kazıkbeli Yaylası Barak obasındaki evine gitti. Bu sabah yakınları tarafından kendisinden haber alamayan Topşir'in evine giden arkadaşları cansız bedeniyle karşılaştı. Adli makamlar tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topşir'in cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan adli tıp incelemesinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilerek Eynesil İlçesi Ören Beldesi'ne götürüldü. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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