Giresun\'un Tirebolu ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu

3.Sayfa

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen 2 kişiden 1'i boğuldu, diğeri ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Küçükçay mevkiinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Burak Yerlikaya ve 17 yaşındaki S.B. dalgalı denizde akıntıya kapıldı. Gençlerin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren S.B. çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Burak Yerlikaya ise açığa sürüklendi. Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli balık adamlar tarafından Burak Yerlikaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN