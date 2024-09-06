Tirebolu'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde meydana gelen kazada Ertuğrul Çelik'in (28) kontrolündeki 16 CZH 46 plakalı minibüs ile Müslüm Tepebaş'ın (31) kontrolündeki 21 EJ 033 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerden Ertuğrul Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Müslüm Tepebaş ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN