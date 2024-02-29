Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Otobüs Terminalinde Emniyet Kemeri Uyarısında Bulundu

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Hedef yolda 'sıfır' can kaybı!" ilkesiyle, Giresun Otobüs Terminalinde yolculara ve sürücülere uyarılarda bulunarak emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Giresun Valisi Serdengeçti, beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özel ile Giresun Otobüs Terminalinde bulunan otobüs işletmecilerini ve yolcuları ziyaret ederek emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Otogarda kalkışa hazır otobüslere çıkarak yolculara "hayırlı yolculuklar" dileyen Vali Serdengeçti, istatiksel verilere göre kazsa yapan otobüslerde en fazla ölüm ve yaralanma sebebinin "Emniyet Kemeri" takılmaması nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, kazalar sonucunda yaşanılan ölüm ve yaralanmalar ile seyahat sırasında ani fren ve kontrol dışı hareketler sonucu yaralanmaların önüne geçilmesi için sürücü ve yolcuların mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi.

Emniyet kemeri kullanım oranının artırılmasına yönelik bilgilendirme ve etkin denetim faaliyetleri ile caydırıcılığın artırılması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürekli olarak farklı noktalarda sürücü ve yolculara yönelik uygulamalar yapılacağını belirten Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince "Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek zorundadır" diyerek yolcuların da bu uyarılara riayet etmelerini istedi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti daha sonra terminal binası içerisinde bulunan firmaları da ziyaret ederek otobüs şoförleri ve firma yetkililerinden kalkış öncesi ve sırasında, seyahat esnasında mutlaka emniyet kemeri takmaları konusunda yolcuların uyarılmasını ve gerekli kontrollerin yapılmasını istedi. - GİRESUN