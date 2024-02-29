Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Otobüs Terminalinde Emniyet Kemeri Uyarısında Bulundu

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Hedef yolda 'sıfır' can kaybı!" ilkesiyle, Giresun Otobüs Terminalinde yolculara ve sürücülere uyarılarda bulunarak emniyet kemeri uyarısında bulundu.
Giresun Valisi Serdengeçti, beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özel ile Giresun Otobüs Terminalinde bulunan otobüs işletmecilerini ve yolcuları ziyaret ederek emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Otogarda kalkışa hazır otobüslere çıkarak yolculara "hayırlı yolculuklar" dileyen Vali Serdengeçti, istatiksel verilere göre kazsa yapan otobüslerde en fazla ölüm ve yaralanma sebebinin "Emniyet Kemeri" takılmaması nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, kazalar sonucunda yaşanılan ölüm ve yaralanmalar ile seyahat sırasında ani fren ve kontrol dışı hareketler sonucu yaralanmaların önüne geçilmesi için sürücü ve yolcuların mutlaka emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi.
Emniyet kemeri kullanım oranının artırılmasına yönelik bilgilendirme ve etkin denetim faaliyetleri ile caydırıcılığın artırılması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürekli olarak farklı noktalarda sürücü ve yolculara yönelik uygulamalar yapılacağını belirten Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince "Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içerisinde emniyet kemeri kullanım zorunluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirmek zorundadır" diyerek yolcuların da bu uyarılara riayet etmelerini istedi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti daha sonra terminal binası içerisinde bulunan firmaları da ziyaret ederek otobüs şoförleri ve firma yetkililerinden kalkış öncesi ve sırasında, seyahat esnasında mutlaka emniyet kemeri takmaları konusunda yolcuların uyarılmasını ve gerekli kontrollerin yapılmasını istedi. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Otobüs Terminalinde Emniyet Kemeri Uyarısında Bulundu - Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı. Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?