Giresun\'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı

Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu.

ANNE İLE İKİ KIZI SEL SULARINDA KAYBOLDU

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu.

Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.