Girne açıklarındaki gemi faciasında bir kişinin daha kimliği DNA ile tespit edildi - Son Dakika
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Girne açıklarındaki gemi faciasında bir kişinin daha kimliği DNA ile tespit edildi

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. DNA incelemesi tamamlanan faciada şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti; kayıp 10 kişi için batık çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve şu ana kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, salı günü yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulunan bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, gerçekleştirilen DNA incelemesinin tamamlandığı ve naaşın kayıplar arasında bulunan Ferdi Törer'e ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, kayıp 10 kişiye ulaşılması amacıyla batık çevresindeki arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

"Küçük kaza geçirdi ve bu bildirilmedi"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu gemi faciasının ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Yerel bir web televizyonunda katıldığı programda konuşan Sucuoğlu, batan geminin faciadan yaklaşık 2,5-3 ay önce Türk Loydu tarafından denetlendiğini ve sefer yapabileceğine ilişkin uygunluk aldığını belirtti. Denetimin ardından geminin küçük çaplı bir kaza geçirdiği, ancak bu kazanın ilgili mercilere bildirilmediği yönünde kendilerine bilgi ulaştığını açıklayan Sucuoğlu, "Bize gelen bilgi bu, tabii ki poliste çok daha detay var; bir küçük kaza geçirdi ve bu bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, kazanın bildirilmemiş olması durumunda Türk Loydu'nun sorumlu tutulamayacağını savunarak, "Burada Türk Lloyd'un ne suçu var? Yani sen bildirmezsen o yapılan küçük kazayı" diye konuştu.

"Soruşturma nereye dayanırsa dayansın devam edecek"

Filo Denizcilik hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Sucuoğlu, şirket hakkında henüz kesinleşmiş bir yaptırım bulunmadığını ifade etti. Soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Sucuoğlu, "Sonuna kadar, nereye dayanırsa dayansın bu soruşturma ve bu ceza, yaptırım ve sistem devam edecek" dedi.

Geminin denetim sonrasında geçirdiği öne sürülen kazanın niteliği ve ilgili kurumlara bildirilip bildirilmediği, devam eden polis soruşturması kapsamında araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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