Girne'deki gemi faciasında 3 naaşın kimliği belirlendi, son kayıp aranıyor - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında 3 naaşın kimliği belirlendi, son kayıp aranıyor

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemide ulaşılan üç naaşın kimliği DNA incelemeleriyle belirlendi, bir naaşın kimlik tespiti sürüyor. KKTC Başbakanlığı, Türkiye'nin desteğiyle kayıp son bir kişiye ulaşılması için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında ulaşılan üç naaşın daha kimlik tespiti yapılırken bir diğer naaşın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasının ardından başlatılan arama çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Açıklamada son olarak ulaşılan üç naaşın kimliklerinin belirlendiği bildirildi. DNA incelemeleri sonucunda naaşların Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'a ait olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, ulaşılan bir diğer naaşın için kimlik tespit işlemlerinin de devam ettiği belirtildi.

Son bir kişi için arama çalışmaları sürüyor

Başbakanlık açıklamasında, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtilerek, kayıp durumda bulunan son bir kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan ve içerisinde 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 8 kişinin ise kazanın meydana geldiği gün hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında Türkiye desteğiyle bölgeye gönderilen TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemileri tarafından yürütülen faaliyetlerde 6 naaşa ulaşıldığı belirtildi.

Optımus prıme ile 13 naaşa ulaşıldı

Başbakanlık, 14 Eylül tarihinde çalışmalara başlayan özel donanımlı Optimus Prime derin su arama sistemiyle bugüne kadar 13 naaşa ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının, deniz yüzeyinin 554 metre altında bulunan gemi enkazında ve geminin son görüldüğü noktanın yaklaşık 2,3 kilometre kuzeyindeki bölgede yürütüldüğü bildirildi.

İleri teknolojiye sahip su altı arama sistemlerinin kullanıldığı çalışmalarda yaklaşık 649 metre derinlikten de bir naaşın çıkarıldığı kaydedildi.

10 milyon metrekarelik deniz tabanı tarandı

Başbakanlık açıklamasında, bugüne kadar yürütülen arama çalışmalarının teknik ayrıntılarına da yer verildi. Açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yaklaşık 5,5 milyar metreküplük su kolonu verisi incelendi. Toplam 10 milyon metrekarelik deniz tabanı taranırken, 1,6 milyon metrekarelik alanda görsel inceleme gerçekleştirildi. Denizin yüzlerce metre derinliğinde yürütülen çalışmalarda ileri teknolojiye sahip su altı araçlarının kullanıldığı, arama faaliyetlerinin zorlu şartlara rağmen sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin desteğiyle aramalar devam ediyor

Başbakanlık, kazanın ilk gününden itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içerisinde yürütülen arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin sağladığı teknik ve lojistik desteğin yanı sıra arama çalışmalarında görev alan ekiplerin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, önceliğin kayıp durumda bulunan son bir kişiye ulaşılması ve ailesine teslim edilmesi olduğu vurgulandı. Başbakanlık, faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaTürkiyeKıbrısGüncelSon Dakika

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