Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

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Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Yolcu minibüsünün de karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda araçlarda bulunun 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesinden Abdipaşa Beldesi istikametine peşpeşe seyir eden Nimet Şahin idaresindeki 74 M 2138 plakalı minibüs ile önünde seyir eden Mustafa Şahin yönetimindeki 74 AT 174 plakalı otomobile karşı yönden gelen Hüseyin Yılmaz idaresindeki 74 BP 573 plakalı araç çarptı.

Kazada sürücüler Nimet Şahin, Hüseyin Yılmaz ve araçlarda bulunan Taner Çalış ve Serhat Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Hüseyin Yılmaz'ın yoldaki gizli buzlanma nedeniyle aracın kontrolünü kaybederek önce otomobile ardından ise minibüse çarptığı öğrenildi. Kaza anında ise yolcu minibüsünün boş olduğu ve seferden döndüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma geçici süre kapatılan yolun ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.